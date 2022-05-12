"Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и технологическим партнером госкорпорации — компанией "Сирена-трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему летом этого года.

"Помимо основной системы создан резервный вариант. Он необходим для экстренного подключения авиакомпаний и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки — в течение 24 часов", — добавили в "Ростехе".

Сейчас крупнейшие авиакомпании РФ пользуются услугами в основном иностранных провайдеров систем бронирования — Sabre (США), испанской Amadeus и его "дочки" Navitaire. После введения западных санкций против России Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом".

В марте источник "Интерфакса" сообщал, что компании группы "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии" до июня этого года могут заключить договоры с отечественными провайдерами. Для определения контрагента перевозчики до мая должны были провести закупочные процедуры. Выбранные подрядчики, как ожидается, подготовят план по переходу компаний на отечественные системы до конца октября.

В начале мая сообщалось, что S7, которая много лет пользуется услугами Amadeus, выбрала российского партнера, им стало АО "Онлайн резервейшн систем".

Системой Leonardo, по данным "Ростеха", пользуются более 50 компаний, включая Red Wings, "Аврору", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр".