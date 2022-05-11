«Так как во время пандемии многие европейские страны были закрыты, сейчас, после отмены ограничений, пошел активный поток гостей из Европы. Это Германия, Великобритания, Голландия, Польша, страны Балтии и турецкий рынок. Но порядка 20% всех постояльцев – туристы из России, это по-прежнему самая большая доля среди всех рынков. Обычно за летний сезон на российских гостей приходилось около 40% загрузки, в этом году планируется, что их доля составит около 25-30%», — рассказал он.

По словам отельера, на майские праздники отель был заполнен на 82%, на летний сезон ожидается показатель в 90%.

Кыранкайя также отметил, что на всех рынках сократилась глубина бронирования. «До пандемии гости из Европы бронировали заранее, часто за год. Но так как ограничения, связанные с пандемией, начали снимать только с марта, сейчас у нас много гостей, которые бронируют отдых в последний момент. Как правило, средняя глубина бронирования – за месяц. Но на российском рынке она упала еще заметнее – мы получаем даже брони с сегодня на завтра», — сказал эксперт.

Он добавил, что в отеле сейчас отдыхают гости из 31 страны. Помимо европейцев, это туристы из США, Канады, Китая, Южной Африки и даже Новой Зеландии.

Пятизвездочный Xanadu Resort Hotel входит в популярную на российском рынке сеть OTI Hotels&Resorts. В России отели сети эксклюзивно продает туроператор Coral Travel.

Как сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова, несмотря на сокращение объема перевозки и повышение цен на авиабилеты спрос на отдых в Турции растет. Это связано в том числе и с ограниченным выбором стран, куда могут отправиться россияне.

«Мы видим, что, несмотря на все сложности, связанные с отсутствием привычного ассортимента рейсов из всех крупных городов и ростом цен на авиабилеты, а также проблемами с покупкой валюты, интерес туристов к Турции растет по мере приближения летнего сезона. Те самолеты, которые сейчас летают в Анталью и на другие курорты, загружаются полностью. В популярных отелях доля российского рынка остается высокой», — рассказала она.

Компания отправляет россиян в Турцию регулярными рейсами национальных авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus. Turkish Airlines предоставляет в полете полноценное питание, соответствующее нормам регулярных рейсов. Время в полете из Москвы в Анталью сейчас увеличилось до 4,5 часов из-за того, что самолеты облетают зону украинского конфликта.

Российские авиакомпании в начале марта остановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, в результате введения которых стали возможны аресты находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. В апреле туроператоры начали постепенно возобновлять полетные программы.

В апреле-мае рейсы из российских городов в Турцию поставили в расписание восемь авиакомпаний, из которых три турецких (Turkish Airlines, Pegasus и Corendon), и пять российских ("Россия", "Азимут", Red Wings, "Ямал" и PegasFly). Кроме того, власти Турции объявили о создании двух авиакомпаний специально для перевозки российских туристов на курорты страны.

Российский союз туриндустрии обратился в правительство с просьбой разрешить больше рейсов турецких перевозчиков из России в Турцию, чтобы снизить дефицит перевозки.

Власти Турции рассчитывают в 2022 году принять около 3 млн российских туристов, что более чем вдвое меньше, чем в рекордном 2019 году.