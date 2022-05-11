Президент Казахстана посетил Турцию с рабочим визитом, где встретился с представителями бизнес-сообщества страны.

Токаев отметил, по сообщению пресс-службы, что турецкие компании в Казахстане вносят большой вклад в развитие туристической индустрии и потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз.

"У турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами", — подчеркнул Токаев.

По его словам, в Казахстане с участием турецкого бизнеса реализован 61 проект на сумму более $2 млрд, в работе еще 25 проектов на сумму более $2,5 млрд, на стадии реализации — 54 проекта стоимостью более $1,3 млрд.