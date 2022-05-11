Как сообщалось, обследование новгородского участка М-11 в Валдайском, Новгородском, Окуловском и Чудовском районах крупнейшая в РФ Новгородская поисковая экспедиция "Долина" провела в преддверие строительства трассы в 2013-2014 годах. Во время исследований территорий, где подразделения Волховского фронта в тяжелых сражениях сдерживали врага в 1942 году, поисковики обнаружили останки сотен красноармейцев, их личные вещи и документы, а также значительное количество боеприпасов и оружия.

В 2020 году на 561 километре магистрали в честь фронтовиков, погибших в годы войны на новгородской земле, открыли памятник. Он представляет собой бронзовую скульптуру солдата на постаменте общей высотой более 6 м. Авторами памятника по эскизу Максима Малашенко стали 6 скульпторов из московской Студии военных художников имени Митрофана Грекова. Неподалеку с монументом построили часовню с мозаичными образами новгородской иконы Богоматери "Знамение" и святого новгородского князя Александра Невского.