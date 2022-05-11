"В наш город приедут исполнители из Тюменской, Курганской, Ростовской, Иркутской, Челябинской, Свердловской областей, а также из Донецкой народной республики", — говорится в сообщении.

Песни, стихи и проза Булата Окуджавы прозвучат в санатории "Ключики" и в Нижнетагильском драматическом театре.

В рамках фестиваля в Нижний Тагил планируют приехать заместитель директора Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкино (Москва) Наталья Морозова, а также заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Сергей Безруков. Кроме того, для участников фестиваля проведут мастер-классы барды Андрей Крамаренко (Москва) и Константин Вихляев (Ялта).

Гала-концерт фестиваля пройдет в заключительный день в драматическом театре, на сцене которого выступит народный артист России Олег Погудин.

"Среди новшеств этого года — "круглый стол" с членами жюри конкурсной программы. Здесь участники смогут задать вопросы, услышать экспертное мнение о каждом выступлении", — сообщают в администрации Нижнего Тагила.

Жюри возглавит председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин.