"В этом году мероприятие носит название туристского петровского фестиваля "Корюшка идет". Связано это с тем, что в этом году отмечается 350 лет со дня рождения Петра I", — сказала она.

Традиционно на празднике пройдут состязания по ловле рыбы и мастер-классы по приготовлению блюд из корюшки. На ярмарке в "рыбацкой деревне" производители Ленобласти и соседних регионов представят весь спектр рыбной продукции: от корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща до форели, осетра и экзотического клариевого сома. Как отметил зампредседателя комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу региона Александр Варенов, к настоящему времени добыто более 750 тонн корюшки.

Помимо гастрономической составляющей, в рамках фестиваля пройдет множество мероприятий, связанных с именем императора. Так, в Новой Ладоге будет работать зона реконструкторов, где посетители смогут увидеть строевые упражнения и имитацию боев, проводимых по аналогии с боями потешной гвардии Петра I. Также на территории фестиваля расположится зона "Петровские потехи", где будут проходить мастер-классы росписи по дереву, печати акриловыми красками и другие.

"Для молодежи будет достаточно современная площадка под названием "Петровский фестиваль уличной культуры" — это молодежные соревнования в стиле хип-хоп, также будет фестиваль граффити, связанный как с именем Петра, так и с корюшкой", — добавила Голубева.

Для юных участников мероприятия организаторы создадут тематическую арт-зону.

В свою очередь, режиссер фестиваля Сергей Хацкевич сообщил, что в рамках него пройдет петровский парад, в котором примут участие духовые оркестры, ансамбли барабанщиц, актеры. В образах петровского времени в параде поучаствуют и представители районов Ленинградской области.

В концертной программе для гостей выступят творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, хедлайнером фестиваля станет группа "Марсель", которая выступит в вечерней программе, отметил режиссер.

Завершится мероприятие пиротехническим шоу в акватории реки Волхов.

Как отметила Голубева, добираться до фестиваля в этом году гости будут самостоятельно либо с помощью туристических компаний. На сегодняшний день везти туристов на фестиваль планируют порядка 11 туристических компаний из Санкт-Петербурга, Вологды, Карелии и Москвы.

В этом году ожидается участие в фестивале не менее 10 тыс. человек.