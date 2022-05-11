Ранее сообщалось, что туроператор "Библио-Глобус" отказался от проекта по строительству отеля категории три-четыре звезды на 150-200 номеров в Светлогорске. Инвестиции в проект оценивались в 1-1,5 млрд рублей.

"Никаких проблем нет. "Библио-Глобус" затянул, мне кажется, реализацию этого проекта (строительство крупного отеля в Светлогорске — ИФ). Они выходили с инициативой реализовать проект еще в 2017 году, потом была пауза, а потом они приехали и смотрели несколько участков", — сказал Ермак.

По его словам, участок для строительства отеля категории три звезды находится в районе поселка Зори. Его подбором занималось АО "Корпорация развития Калининградской области".

"Они посмотрели участок, начали с ним работать. Но потом сменился собственник компании. Возможно, у них поменялись планы. Аргумент о том, что они не смогли подобрать участок, звучит довольно странно, потому что участок у них был и они по нему активно работали. Что там произошло на самом деле, лучше спросить у них", — добавил министр.

Он также отметил, что больших потерь от данной ситуации для туристической отрасли не будет.

"На этот участок, если речь идет о том, о котором я думаю, конечно, появится новый инвестор. Светлогорск сейчас одно из самых востребованных мест для строительства новых отелей. В последние годы были построены отели "Кристалл", Баден-Баден", другие, сейчас строятся отели вдоль променада. Ну что ж, ушел один инвестор, придет другой", — заявил Ермак.