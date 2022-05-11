«Ростуризм с сегодняшнего дня начинает принимать от банков инвестиционные проекты, которые претендуют на включение в программу льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Программа была впервые запущена в прошлом году. По этой программе инвесторы могут получать льготные кредиты под 5% годовых на 15 лет, размер льготного кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд. Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования», — сказала она журналистам.

По словам Догузовой, заявку ведомству может подать любой уполномоченный банк, на сегодня их 20.

«Принимать проекты от банков мы будем до 30 июня включительно. Окончательное решение по отбору заемщиков будет принимать Ростуризм совместно с правительственной комиссией по туризму», — подчеркнула она.

Глава Ростуризма напомнила, что сегодня одна из основных проблем туризма – это дефицит качественных современных гостиниц практически по всей стране. По ее словам, ключевая задача программы – сделать инвестиции в туризм более привлекательными, чтобы инвесторы активнее строили и реконструировали отели там, где их сегодня не хватает. Это, в первую очередь, курортные и природные направления.

Правительство выделило на программу льготного кредитования на период до 2024 г порядка 22 млрд рублей. Кредиты можно получить на строительство или реконструкцию отелей категории не менее 3* с числом номеров не менее 120, а также санаториев.

По условиям программы, инвесторы обращаются для получения льготных кредитов на создание объектов туристской инфраструктуры в уполномоченные банки, которые после проверки условий реализации проектов направляют заявки в Ростуризм. В 2021 году были отобраны первые 38 проектов для реконструкции и создания гостиниц на 14 тыс. номеров, часть из них будет введена в строй в этом году.