"Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник в период майских праздников посетили 20 тыс. туристов. А всего с начала года в древнем городе Болгар побывали уже более 60 тыс. гостей", — сказал Мухаметов журналистам.

Он также отметил высокую загрузку нового пятизвездочного курорта-отеля "Кол Гали", расположенного в Болгаре на берегу Волги.

Спасский район и музей-заповедник готовятся принять большое количество гостей, которые на следующей неделе приедут в Татарстан на мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. К юбилею там отремонтировали дороги и Белую мечеть.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник считается самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV веков. Как сообщается на его сайте, музей не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда), их культуре и жизненном укладе.