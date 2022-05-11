"Такая мера предпринята в связи со сложной пожароопасной обстановкой в лесах. Доступ закрыт как в общедоступные, так и в закрепленные охотугодья. На территории Красноярского края открыт охотничий сезон. Охотинспекторы патрулируют леса, проводят профилактические беседы на противопожарную тему и совещания с охотпользователями", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с момента введения режима ЧС в регионе инспекторы Минэкологии края активно участвуют в выявлении, локализации пожаров и помогают в их тушении. Также к такой работе подключились инспекторы краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ).

"Для стабилизации ситуации на заповедных территориях инспекторы взаимодействуют с сотрудниками краевого лесопожарного центра, полиции и органами местного самоуправления. С начала пожароопасного сезона на 15 особо охраняемых природных территориях ликвидировано 45 возгораний", — цитирует пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых.

Как сообщалось, 7 мая утром в крае был шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи в 60 населенных пунктах возникли крупные пожары. Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.

В результате пожаров погибли восемь человек, травмированы 20, были госпитализированы 13, из них в тяжелом состоянии — трое. Амбулаторно помощь оказана семи пострадавшим. В настоящее время на стационарном лечении остаются четыре человека.

По предварительным данным, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений. Без крова остались более 1 тыс. 200 человек, включая 239 детей.

Возбуждены дела по статьям 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), 109 (причинение смерти по неосторожности — 4 эпизода), 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей) УК РФ. В рамках расследования дел о гибели людей задержаны трое подозреваемых.