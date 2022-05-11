"Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) выпустили обновление мер безопасности для авиапутешествий, который делает возможным ослабление необходимости носить медицинские маски на борту самолета", — говорится в совместном заявлении двух организаций. При этом отмечается, что маска все еще является одним из лучших способов защиты от коронавируса.

Новые рекомендации "учитывают последние изменения в ситуации с пандемией, в частности, уровень вакцинации и иммунитет, приобретенный естественным путем, а также сопутствующую отмену ограничений во всем большем числе европейских стран".

Рекомендации начнут действовать с 16 мая, однако авиакомпании смогут самостоятельно решать, как и когда модифицировать правила на их авиарейсах. Согласно рекомендациям, если самолет летит из страны или в страну, в которой все еще требуется ношение масок в публичном транспорте, маски на борту самолета следует поощрять. Также маски, по мнению экспертов ЕС, следует продолжать носить пассажирам, находящимся в группе риска.

Также пассажирам рекомендуется продолжить сохранять социальную дистанцию в аэропортах в случаях, когда это возможно и не "приведет к заторам".