"Музейная ночь — это, прежде всего, нестандартный формат посещения музеев. У некоторых людей есть такое представление, что музей — это что-то статичное, застывшее, пропахшее нафталином, неинтересное. Это не соответствует действительности, потому что на самом деле музей — это динамично развивающееся учреждение. (...) На "Музейную ночь" все эти музеи превращаются в площадки, которые очень активно проводят разные игры, викторины, квесты, экскурсии, концерты", — сказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

По ее словам, "Музейная ночь" интересна еще и тем, что она дает возможность посетителям увидеть музеи, которые обычно закрыты для посетителей — например, школьные или ведомственные.

В этом году в "Музейной ночи" примут участие 89 музеев, в том числе 26 государственных, городских, ведомственных и частных, 12 школьных музеев, а также 51 муниципальный музей в городах и селах.

В частности, Алтайский краевой краеведческий музей задействует в акции, в том числе, и свою закрытую на капитальный ремонт площадку, причем в непривычном для гостей формате квеста.

"Прогуляться по закрытому зданию музея, узнать о его тайнах, возможно, встретить за углом какой-то призрак... Мы призываем всех взять с собой фонарики. Разгадать тайны старинного манускрипта и изготовить философский камень — тех, кто придет в нашу горно-химическую лабораторию, ждет такое путешествие", — сказала заведующая отделом развития краеведческого музея Ольга Филиппова.

По ее словам, музей расскажет также о барнаульских купцах, о том, какие сладости предпочитали барнаульцы в прежние времена, о напитках, производившихся в Барнауле.

Впервые в акции примет участие музей полиции в Славгороде.

"Конечно, мы понимаем, что такое учреждение редко открывает свои двери. Мы очень рады, история этого музея связана еще с началом XX века, и будет уникальная возможность у жителей города Славгорода посетить этот музей", — сказала Филиппова.

Традиционно обширную программу представят музеи в Бийске. Так, Бийский краеведческий музей покажет выставки об истории Чуйского тракта, о местном купечестве.

Впервые акция "Музейная ночь" состоялась в Алтайском крае в 2006 году. Тогда ее инициатором стал Государственный художественный музей, пригласив к участию в ней 14 музеев в Барнауле. Мероприятия в тот год посетили 3 тысяч человек. В последующие годы количество гостей "Музейной ночи" доходило до 30 тысяч человек.