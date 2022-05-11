В ходе проверки установлено, что 7 мая незарегистрированная группа туристов из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе республики. При прохождении порога "Прорыв Сапожникова" одна из лодок перевернулась, 37-летний житель Санкт-Петербурга упал из лодки, и его унесло бурным течением реки. Попытки остальных участников оказать ему помощь успеха не принесли. Вызвать спасательные службы туристы не могли, потому что сплав проходил в труднодоступной местности, где нет мобильной связи и пеших троп.

О происшествии стало известно спустя двое суток, когда туристы спустились в село Джазатор Кош-Агачского района и сообщили о случившемся сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай. Улаганский межрайонный следственный отдел проводит необходимые доследственные мероприятия, опрошены семеро участников сплава.