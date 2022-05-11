Как говорится в пресс-релизе TUI, ее выручка по итогам финполугодия, завершившегося 31 марта, составила 4,5 млрд евро по сравнению с 716,3 млн евро за аналогичный период предыдущего фингода.

Компания сократила убыток до процентных и налоговых выплат до 614,5 млн евро с 1,3 млрд евро годом ранее и заявила, что рассчитывает вернуться на прибыльный уровень по этому показателю в текущем году.

Убыток до процентных и налоговых выплат без учета разовых факторов составил 603,5 млн евро против 1,31 млрд евро годом ранее.

TUI сообщила, что объем бронирований на летний сезон в текущем году составляет уже 85% от уровня докризисного 2019 года.

Акции TUI прибавляют в цене 4,2% на торгах в Лондоне в среду. Капитализация компании с начала года опустилась на 2,3% и составляет порядка 3,49 млрд евро.