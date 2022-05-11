"Строительные работы активно ведутся, уже возведено два этажа из пяти. Специалисты Органа инспекции "Центра экспертиз" оценили соответствие марки бетона по водонепроницаемости и его прочности на сжатие, а также провели экспертизы железобетонных конструкций и другие работы. По результатам исследований в Комитет были переданы экспертные заключения", — рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Он напомнил, что срок действия выданного Мосгосстройнадзором разрешения на строительство — до 12 марта 2023 года.

На прилегающей территории расположится автомобильная парковка для маломобильных групп населения на 16 машино-мест, а также будет устроена велодорожка, разбиты газоны и цветники, посажены кустарники.

Напомним, музей расположится по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/4. Его площадь составит более 12,1 тыс. кв.м. Фасады пятиэтажного "здания-куба" с подземным этажом будут представлять собой сетку из металлических конструкций под медь.

Из входного холла будут видны все выставочные этажи. Пространство будет просматриваться насквозь — от бульвара и до парка "Тюфелева роща". Этот элемент будет отсылкой к зданию "Эрмитажа" в Санкт-Петербурге.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщал, что строительство займет около 2-2,5 лет. Здание музейного комплекса будет включать выставочные, рекреационные помещения и конференц-холлы.