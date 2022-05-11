"Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 12 недель. В условиях постепенной стабилизации эпидемиологической обстановки гражданам необходимо продолжать соблюдать противоэпидемиологические меры, что позволит снизить риски новых всплесков заболеваемости", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в условиях распространения в мире более заразных вариантов "омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5, соблюдение противоэпидемических мер становится особенно важно. На сегодняшний день случаев заболевания данными вариантами в России не выявлено.

Так, по итогам 18 недели в стране зарегистрировано 37 088 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 25,27 случая на 100 тыс. населения, что на 27,0% ниже, чем на прошлой неделе и на 34,0% ниже, чем в среднем за последние 4 недели.

Превышение среднероссийской показателей заболеваемости зарегистрировано в 38 регионах.