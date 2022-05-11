«Количество туристов, посетивших Крым в период майских праздников с 29 апреля по 10 мая включительно, составило более 333 тыс. человек, это на 10% выше уровня допандемийного 2019 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минтуризма Крыма, большинство туристов приехали на полуостров на автомобилях, а число путешественников, прибывших железнодорожным транспортом, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Там добавили, что в майские праздники туристов принимали более 500 средств размещения. Бронирования летнего отдыха в Крыму остаются на уровне прошлого года.