"За майские праздники в Подмосковье наблюдался большой турпоток. Большую роль в увеличении турпотока в Московской области на майские праздники сыграла программа кешбэка за поездки по России", — цитирует руководителя ведомства Елену Харламову пресс-служба.

По ее словам, преобладающей категорией туристов стали семьи с детьми из Москвы и прилегающих областей. В майские праздники 2021 года Подмосковье посетили 2,7 млн человек. Таким образом, турпоток увеличился на 11,1%. Самые посещаемые места — Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, парк "Патриот" в Кубинке, отметили в пресс-службе ведомства. Более 95% номеров в гостиницах Подмосковья были заселены с 1 по 10 мая.