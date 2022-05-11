«Всего за весь период майских праздников город на Неве посетили около 560 тысяч гостей. Большинство из них — москвичи, жители Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также гости из городов Урала и Сибири, Казани. Среди путешественников в майские праздники преобладают пары и семьи с детьми», — говорится в сообщении.

Как уточнили в комитете по туризму, с 30 апреля по 3 мая турпоток в Петербург составил порядка 150 тыс. человек. Средняя загрузка коллективных средств размещения в этот период составила 76%. Ряд отелей достиг 100% уровня бронирования. Наибольшей популярностью пользовались отели 4-5* и хостелы.

«Огромный интерес к разнообразным предложениям Северной столицы показали мероприятия, которые прошли по случаю открытия нового летнего туристского сезона с 30 апреля по 2 мая. Десятки тысяч жителей и гостей Петербурга стали их участниками», — цитирует пресс-служба председателя комитета Сергея Корнеева.

Старт летнего туристского сезона в Петербурге отметили на Дворцовой площади, территории Петропавловской крепости, в акватории Невы, а также на ведущих площадках новой туристской географии — «Севкабель Порт» и «Никольские ряды». Праздничные мероприятия посетили более 50 тыс. человек.