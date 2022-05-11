Фото: Интерфакс / Александр Головнин

«В Турции с марта начали снимать ограничения, и мы надеемся, что в ближайшее время все они будут сняты. Осталось только требование социальной дистанции. Но сертификат безопасного туризма мы все равно должны подтверждать каждый месяц, как и прежде, это требование государства. Сейчас сертификат подтверждает, что в отеле соблюдается социальная дистанция плюс правила гигиены – в номерах, бассейнах, на кухне», — рассказал он российским журналистам.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

По словам Кыранкая, с марта 2022 года отменены ограничения, действовавшие в ресторанах. В том числе, такие, как необходимость накладывать еду гостям отеля поварам, а также увеличенное расстояние между столами.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

«Мы получаем очень хорошие отзывы от гостей, которые рады тому, что шведский стол в ресторанах работает в обычном режиме, и можно самим накладывать еду на тарелки. Теперь мы можем предоставить более широкий выбор блюд, так как нам не нужно ставить повара возле каждого блюда для раздачи», — добавил представитель отеля Xanadu Resort.

Он добавил, что отменено и требование о резервировании номеров для легко заболевших и остающихся на карантине туристов. Теперь, если у туристов будет выявлен ковид, они должны проводить карантин в своих собственных номерах, куда им будут доставлять еду. Через пять дней после положительного теста можно сдать еще один тест и, если он окажется отрицательным, продолжать отдых или ехать домой. Пребывание в отеле для туристов с позитивным тестом, как и в прошлом году, остается бесплатным.

Xanadu Resort Hotel входит в популярную на российском рынке сеть OTI Hotels&Resorts. В России отели сети эксклюзивно продает туроператор Coral Travel.