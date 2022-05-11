По информации ведомства, на острове происходит массовые столкновениях между сторонниками и противниками ушедшего 9 мая в отставку правительства.

«По официальным данным, погибло 8 и ранено не менее 230 человек. Имели место поджоги зданий и автомобилей. По всей стране введен круглосуточный комендантский час. Власти Шри-Ланки принимают меры по восстановлению контроля над ситуацией с целью ее нормализации и возвращения политических процессов в конституционное русло», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отмечают, что, по информации посольства России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойная.

«Тем не менее российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах», — подчеркивается в сообщении.

С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков восемь человек погибли и более 240 получили ранения. На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено.

Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.