"По проекту комплексной реконструкции и реставрации зданий Камерной сцены планируется создать зрительный зал на 441 зрительское место и репетиционный зал для хора. Также предусмотрено строительство подвижной оркестровой ямы, которая будет подниматься как до уровня сцены, так и до уровня пола зрительного зала", — рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что многофункциональная театральная сцена появится в результате реконструкции и реставрации двух строений, имеющих статус объекта культурного наследия регионального значения на улице Никольской в Москве — гостиница и ресторан "Славянский базар".

"Удалось решить ключевые вопросы по обеспечению конструктивной надежности и безопасности зданий, а также в части сохранения объекта культурного наследия", — заверил начальник Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Максим Ботт.