«Поскольку число случаев заражения коронавирусом значительно снизилось, а экономика нуждается в восстановлении, власти страны приняли решение ослабить ограничения для прибывающих в Лаос. Так, все международные пункты пропуска открыты для въезда и выезда, а иностранцы или граждане Лаоса с сертификатом вакцинации могут приехать без дополнительных тестов», — пишет издание.

Лаос признает две российские вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Как отмечает Laotian Times, непривитые путешественники старше 12 лет должны пройти экспресс-тест на антиген не менее чем за 48 часов до вылета и предъявить результат по прибытии.

«Иностранцы, которые приехали в Лаос и заразились COVID-19, должны сами оплачивать все медицинские расходы, связанные с лечением», — пишет издание.

Кроме того, Лаос возобновил безвизовый въезд для граждан стран, с которыми ранее было заключено соответствующее соглашение. Россия входит в перечень таких стран. Находиться в стране без визы можно до 30 дней.

Также 9 мая возобновили работу развлекательные заведения страны – караоке-бары, ночные клубы.