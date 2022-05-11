Экспозиция размещена в музее Порфирия Крылова, входившего в творческий коллектив.

Для посетителей подготовили плакаты "Окна ТАСС" (специальный вид малотиражного плаката, создаваемого не печатью, а вручную, нанесением клеевых красок на бумагу через трафарет) художников Кукрыниксов из коллекции Рыбинского музея-заповедника, выполненные в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, представлены работы самого Порфирия Крылова и его подлинные военные награды, привезенные родственниками из Москвы, отметили в пресс-службе.

"Работы Кукрыниксов сыграли огромную роль в военные годы. Наш земляк Порфирий Крылов совершил творческий подвиг, пройдя дорогу войны от начала и до конца, укрепляя своими работами дух бойцов Красной армии и тех, кто работал в тылу. Открытие выставки в музее художника — знаковое событие для региона", — цитирует пресс-служба министра культуры региона Татьяну Рыбкину.

Выставка продлится до конца июня. Она приурочена к 77-й годовщине Великой Победы.

Творческий союз Кукрыниксы — художники Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов — за годы войны создали более тысячи рисунков, плакатов и листовок. До середины 70-х годов прошлого века творчество этого знаменитого трио было известно многим советским гражданам, а их юмористические плакаты и карикатуры пользовались большой популярностью.

Порфирий Крылов — Герой социалистического труда, народный художник СССР, почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области.