"В 2022 году планируется провести летнюю оздоровительную кампанию для 44 тыс. детей Томской области, из них более 17 тыс. находятся в трудной жизненной ситуации: являются сиротами, из малообеспеченных семей, имеют инвалидность. Ребят примут 396 организаций, это стационарные, пришкольные, палаточные и трудовые лагеря", — говорится в пресс-релизе.

Заезды начинаются с 25-28 мая, первыми детей примут лагеря "Зеленый мыс", "Восход", "Прометей", "Космонавт", "Заповедное". В последнем, в частности, будет организована специализированная смена для детей с сахарным диабетом.

Замгубернатора Алена Левко на межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей отметила, что необходимо напомнить родителям школьников о возможности вакцинировать детей от коронавируса, чтобы снизить риск заражения в период отдыха.