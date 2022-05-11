"Здание получило всю необходимую разрешительную документацию. Это современное сооружение, которое разнообразит архитектуру района. На кровле здания расположатся кафе, цветники и скамейки для отдыха. Вместе с построенным недавно бизнес-центром, новый комплекс должен стать частью необходимой инфраструктуры для жителей новостроек ЖК "Вершинино" и близлежащих домов", — сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Трехэтажное здание вытянутой формы со скругленным углом находится на месте бывшей промзоны Котельского завода в Нагорном районе по адресу: Электролитный проезд, д. 16А. Помещения для торговых галерей расположены как в наземной части, так и на подземном уровне. Все этажи связаны эскалаторами и лифтами. Общая площадь строения составляет 5,4 тыс. кв. м.

Отмечается, что кровля состоит из двух частей: эксплуатируемой, со свободным доступом горожан, и закрытой зоны, для размещения инженерного оборудования. Территорию около здания благоустроили и сделали открытую парковку на 44 машиноместа.

"На строительстве торгового комплекса в Электролитном проезде Мосгосстройнадзором совместно с подведомственным Центром экспертиз проведены все необходимые проверки. Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом", — заключил Войстратенко.