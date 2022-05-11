"Перевести земли лесного фонда площадью 995,1651 гектара (Кемеровская область, Таштагольское лесничество) в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи для строительства аэропортового комплекса", — говорится в документе.

Как сообщалось, в ноябре 2021 года холдинг "Новапорт" заявил о готовности инвестировать 7 млрд рублей в строительство аэропорта в 7 км от горнолыжного курорта Шерегеш. Строительство аэродрома, согласно продемонстрированной тогда презентации, оценивалось в 6-8,5 млрд рублей, терминального комплекса — в 6,8 млрд рублей. Пропускная способность аэропорта ранее была запланирована в 200 пассажиров в час с возможностью увеличения до 460 пассажиров в час. Площадь терминала предполагалась в 6 тыс. кв. метров с перспективой увеличения до 10 тыс. кв. метров.

Замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в мае написал в своём тг-канале, что шерегешский аэропорт будет рассчитан на обслуживание 400 пассажиров в час. Он также напомнил, что "Новапорт" обеспечит строительство аэровокзала, а для строительства взлетной полосы, перрона "и прочей инфраструктуры необходимо привлечь в регион федеральные средства". Панов также отметил, что работа по привлечению средств продолжается.

Как сообщалось, строительство аэропорта близ Шерегеша осложнено наличием магнитной аномалии в Таштаголе, из-за которой невозможна работа обычно используемых в аэропортах радиомаячных систем.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.