Комендантский час изначально ввели в понедельник, на улицах городов разместили тысячи полицейских и военных.

В последние дни на Шри-Ланке протесты усилились. Протестующие предпринимали несколько попыток штурма здания резиденции президента, поджигали автомобили и автобусы, разбивали окна, закидывали стражей порядка различными предметами. Сотрудникам полиции ранее разрешили открывать огонь по участникам протестов.

Согласно данным Минобороны Шри-Ланки, восемь человек погибли, 219 получили ранения. Кроме того, уничтожено огнем 60 транспортных средств и 104 здания.

На этой неделе старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили свои акции, они требуют, в частности отставки президента Готабаи Раджапаксы.

Между тем, в ряде СМИ появилась информация, что "некоторые политические деятели и их семьи уехали в Индию" из Шри-Ланки, но посольство Индии опровергло эти сообщения. В индийском посольстве также назвали неверной информацию о том, что Индия направляет своих военных на Шри-Ланку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.

Шри-Ланка переживает самый серьёзный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.