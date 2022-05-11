Для новой полетной программы в аэропорту Хабаровска будет базироваться воздушное судно Airbus A320 neo.

С 5 июня S7 откроет два ежедневных рейса из Хабаровска — в Южно-Сахалинск и Владивосток.

С 7 июня авиакомпания будет выполнять рейсы из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский (три раза в неделю).

Первый рейс в Якутск S7 выполнит 9 июня, полеты планируются один раз в неделю.

В сообщении отмечается, что S7 выполняет из Хабаровска ежедневные прямые рейсы в Новосибирск. В рамках развития полетной программы в мае авиакомпания запускает второй рейс на этом направлении, с 6 июня он будет ежедневным.

"В текущем сезоне мы видим повышенный спрос на внутрироссийские направления из Хабаровска. Это и рабочие поездки, и полеты к близким, и активный летний отдых. Мы также увеличили количество рейсов из Хабаровска в Новосибирск и Иркутск для комфортного трансфера в другие города страны. В Хабаровске будет базироваться один из самолетов S7 Airlines, чтобы обеспечивать пунктуальность запланированной полетной программы", — сказал генеральный представитель S7 Airlines в Восточном регионе Александр Зюбр, слова которого приводятся в сообщении.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Хабаровск" в 2021 году увеличил пассажиропоток с учетом транзита в 1,4 раза по сравнению с уровнем 2020 года — до 1,787 млн пассажиров (82% от уровня допандемийного 2019 года).

В сентябре 2021 года в аэропорту Хабаровска началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий пропускной способностью до 1 млн человек в год.