"Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион, с 20 мая 2022 больше не нужно будет проходить ПЦР-тест. Решение принято на фоне снижения уровня заболеваемости в стране, по итогам оценки ситуации с участием специалистов министерства и сотрудников Управления аэропортов", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, с 10 мая вылетающим в Израиль иностранным гражданам будет разрешено предъявить перед посадкой результат теста на антиген вместо ПЦР-теста. Тест на антиген необходимо сделать за сутки до вылета в Израиль (ПЦР-тест за 72 часа).

Для въезда в Израиль необходимо также оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса, и заполнить декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов или в течение 10 дней перед пересечением сухопутного пограничного пункта.

В Израиле в апреле было отменено требование о ношении масок в помещениях и открытых пространствах.