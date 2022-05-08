"Михаилом Мишустиным было дано поручение подготовить концепцию развития экотуризма нацпарка "Плещеево озеро". Проект концепции должен быть доработан Ростуризмом, Минприроды, и всеми заинтересованными ведомствами, обязательно с учетом мнения жителей города. К сентябрю документ необходимо внести в правительство", — заявил Чернышенко в воскресенье во время рабочей поездки в Ярославскую область. Его цитирует пресс-служба правительства.

Вице-премьер подчеркнул, что "создавая новые комплексы, важнейшая задача соблюсти баланс между стройкой объектов и сохранением уникальной архитектуры старейших городов и интересов особо охраняемых природных территорий".

Чернышенко обсудил с врио губернатора региона Михаилом Евраевым, гендиректором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым, а также инвесторами развитие туристической инфраструктуры в Переславле-Залесском, Ростовском и Угличском районах Ярославской области.

"У Ярославской области большой туристический потенциал. Совместно с руководством региона и инвесторами мы уже обсуждаем создание ряда крупных туристических комплексов. К примеру, корпорация планирует оказать поддержку строительству гостиничного комплекса на 700 номеров с развлекательным центром и аквапарком на территории ТРК "Ярославское взморье". Инвестиции в проект могут составить 20 млрд рублей, а потребность в обеспечивающей инфраструктуре оценена в 1,6 млрд рублей", — заявил Суханов.

Вице-премьер поддержал инициативу региона о подаче заявки на получение инфраструктурного кредита на благоустройство центральной части города.

"За последние три года количество ночующих туристов выросло в 2,9 раза. Всего по итогам 2021 года совокупный турпоток на территории городского округа Переславль-Залесский, Ростовского и Угличского районов составил 2,35 млн. человек", — сказал Евраев.