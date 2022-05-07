"Посетители смогут попробовать армейские блюда времен Второй Мировой войны, настоящий солдатский обед советской, немецкой и азиатской полевых кухонь. Гостей музея ждет праздничная программа, с самого утра будет работать концертная площадка, фронтовые песни в исполнении артистов-реконструкторов создадут праздничное настроение и окунут зрителей в Победный май 1945 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также 9 мая на территории музея пройдет парад военной техники в 15:00, на котором будут представлены советский танк-амфибия Т-38, танк Т-60, легкий танк Стюарт, новый экспонат Музея танк Т-62 и другая техника.

Кроме того, на фестивале будет работать шумовой тир, где посетители смогут пострелять из винтовок, пулеметов и пистолетов-пулеметов. Каждые полчаса в экспозициях "Авиация" и "Автомобили и Мотоциклы" в музее будут проводить бесплатные экскурсии.