"В Северо-Кавказском федеральном округе развитие медицинского туризма предполагает формирование системы специализированных межрегиональных и региональных центров, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь", — говорится в документе.
При этом развитие медицинского туризма должно учитывать природно-климатический потенциал округа и развитие санаторно-курортной инфраструктуры.
"Основной специализацией медицинского туризма могут быть услуги по реабилитации и восстановлению здоровья. При этом медицинская реабилитация будет относиться к медицинской деятельности, а общее восстановление — к санаторно-курортной", — отмечается в документе.
На первом этапе предполагается сформировать модель развития медицинского туризма. На втором — определить приоритетные территории развития и сформировать систему инфраструктурных объектов.
"Ключевой территорией для реализации этого проекта должны стать Кавказские Минеральные Воды. Медицинские и санаторно-курортные учреждения других регионов также могут быть участниками реализации проекта", — отмечается в документе.
Основным инструментом исполнения должен стать нацпроект по здравоохранению.