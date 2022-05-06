"В Северо-Кавказском федеральном округе развитие медицинского туризма предполагает формирование системы специализированных межрегиональных и региональных центров, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь", — говорится в документе.

При этом развитие медицинского туризма должно учитывать природно-климатический потенциал округа и развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

"Основной специализацией медицинского туризма могут быть услуги по реабилитации и восстановлению здоровья. При этом медицинская реабилитация будет относиться к медицинской деятельности, а общее восстановление — к санаторно-курортной", — отмечается в документе.

На первом этапе предполагается сформировать модель развития медицинского туризма. На втором — определить приоритетные территории развития и сформировать систему инфраструктурных объектов.

"Ключевой территорией для реализации этого проекта должны стать Кавказские Минеральные Воды. Медицинские и санаторно-курортные учреждения других регионов также могут быть участниками реализации проекта", — отмечается в документе.

Основным инструментом исполнения должен стать нацпроект по здравоохранению.