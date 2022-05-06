Согласно документу, изменения вносятся в пункт 1 постановления правительства "О развитии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Политехнический музей"". Так, срок ввода в эксплуатацию изменен с 2020 года на 2025 год.

Кроме того, продлен срок предоставления инвестиций из федерального бюджета до 2025 года. Также, согласно документу, увеличена площадь здания с 48 тыс. 074 кв. метров до 48 тыс. 157, 29 кв. метров.

Изменен срок финансирования работ по реконструкции и реставрации здания — с 2018 по 2020 на 2022 по 2025. Распорядителями средств федерального бюджета являются Минкультуры РФ, Минфин РФ и Минэкономразвития РФ.

На реконструкцию и реставрацию Политехнического музея, согласно новой смете, в 2022-2025 годах будет направлено 3 млрд 143 млн 840 тыс. рублей, из них 896,79 млн в 2022 году и 2 млрд 247 млн 50 тыс. в 2025 году.

Всего на реконструкцию здания, согласно смете, направлено 14 млрд 914 млн 680 тыс. рублей.

Политехнический музей, которому в этом году исполняется 150 лет, — один из старейших научно-технических музеев мира. Он был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию.

В сентябре 2010 года по поручению президента РФ Владимира Путина начался процесс создания музея науки на базе Политехнического музея. Проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция в здании на Новой площади началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020, а затем на 2021 год. В ходе работ площадь музея вырастет с 32 до 48 тыс. кв.м. Северный и Южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами. 7 октября 2021 года замминистра культуры Алла Манилова сообщила, что реконструкция с проведением реставрационных работ "все-таки движется к финалу", не уточнив сроков окончания.