Автобусы люкс-класса Ecolines будут ежедневно отправляться с автовокзала Санкт-Петербурга в 22:00 и приезжать в конечную точку маршрута в Вологде в 8:20. Обратный автобус будет ежедневно отъезжать в 20:00 и прибывать в Петербург в 7:10. Маршрут будет проходить с остановками на автовокзалах в городах Кириши и Череповец.

"Для удобства жителей Вологодской области на пути из Вологодской области в Санкт-Петербург добавлена остановка в аэропорту Пулково, что позволит вологжанам более удобно путешествовать по России комбинируя автобусные и авиационные маршруты", — говорится в сообщении.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. До введения коронавирусных ограничений он выполнял из Санкт-Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая его и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.