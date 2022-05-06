"У авиакомпании "Азимут" есть заинтересованность развивать сеть маршрутов из регионов России в Минск — в частности, из Калининграда и Уфы", — сказал министр в интервью "Народной газете".

Пока конкретных планов по открытию новых рейсов российских авиаперевозчиков в белорусские города нет, однако работа в этом направлении продолжается.

"Пока рейсы между Беларусью и Россией выполняют "Белавиа" и "Аэрофлот". Национальный авиаперевозчик изучает перспективы открытия рейсов в аэропорт "Внуково" в Москве, а также Челябинск, Махачкалу и Мурманск. Однако возможности расширения маршрутной сети ограничивает необходимость облета южной части территории России. В связи с этим увеличивается продолжительность и стоимость большей части рейсов, что в свою очередь не позволяет строить конкретные планы", — отметил он.

В настоящее время "Азимут" не выполняет рейсы в Минск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. В 2021 году авиакомпания на всех направлениях перевезла 2,094 млн человек, что в 1,7 раза превышает как показатель 2020 года, так и "доковидного" 2019 года.