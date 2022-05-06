"В туркалендарь включат фестиваль "Хлебный спас", который планируется провести в Торжке 20 августа, и гастрофестиваль "У Пожарского в Торжке" 4 июня. Оба события будут интересны самым разным аудиториям, в том числе семьям с детьми. Каждое предполагает участие около 500 гостей", — говорится в сообщении.

В программе фестивалей — кулинарные мастер-классы, дегустации, выступления творческих коллективов. Отличительной особенностью "Хлебного спаса" станут лекции от историков русской кухни. "У Пожарского в Торжке" — кулинарные конкурсы и возможность приобрести местную продукцию в торговых лавках.

В общей сложности в календарь туристских событий Тверской области вошли 125 мероприятий — на 19 больше, чем в 2021 году. В него включены гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события.