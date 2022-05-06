"В рамках оздоровительной кампании этого года, которая начнется с 1 июня, в регионе будут работать 292 организации отдыха и оздоровления. В первую смену будут работать 245 лагерей с дневным пребыванием, два лагеря труда и отдыха, во вторую и третью — 116 и 33 учреждения. Кроме того, 12 загородных детских организаций отработают все три летних месяца. Всего за лето отдохнут 43,7 тыс. детей, что превышает показатель прошлого года — 40 тыс. человек", — сказала Трусенева.

По ее словам, в этом году на летнюю оздоровительную кампанию из бюджетов уровней предусмотрено выделение 729,2 млн рублей, что практически в два раза больше, чем в 2021 году.

Особое внимание традиционно будет уделено тем категориям детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это ребята из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты. В течение лета таких отдохнувших будет порядка 3,3 тыс. человек.

"Большая работа проведена и в вопросах подготовки кадров, что будут задействованы в оздоровительном отдыхе детей. Отобраны 5,2 тыс. сотрудников, имеющих хорошую профессиональную подготовку. Медицинское обслуживание в лагерях с дневным пребыванием будет проводиться по договорам с организациями здравоохранения", — отметила министр.

Она также сообщила, что актуальным направлением летнего отдыха является школьный познавательный туризм, направленный на изучение родного края, приобщение к российским культурным и историческим ценностям. В региональной программе "Мы — россияне" запланировано участие 3 700 школьников, которые проедут по экскурсионным маршрутам в Москве, Санкт-Петербурге, городах Золотого кольца России и Волгограде.