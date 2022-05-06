В течение двух дней фестиваля "Тверская застава" на берегу реки Волги в поселке Власьево будет развернут "Русский лагерь" и другие интерактивные площадки. Каждый сможет попробовать свои силы в лучном тире, познакомиться со старинными настольными играми и послушать живую музыку в исполнении фолк-группы.

Главной частью программы фестиваля станет турнир-состязание между воинами заставы. Русские, немецкие и татарские воины определят своих лучших бойцов в поединках в доспехах и на стальных мечах.

8 мая на "Тверской заставе" пройдет демонстрация воинского искусства и разных видов поединков. Опытные бойцы расскажут и покажут зрителю самые интересные примеры средневековых дуэлей, свидетельства о которых были найдены в старинных книгах.

В течение двух дней для посещения будут действовать интерактивные зоны, мастер-классы и детская площадка. Юных гостей ждут детские поединки с безопасным снаряжением.