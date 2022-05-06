На прошлой неделе генеральный директор Курорта Красная Поляна Андрей Круковский трагически погиб в горах Сочи.

"В компании Перепечаева работает с 2018 года, входит в совет директоров. На протяжении трех последних лет она в качестве коммерческого и позднее операционного директора отвечала за операционные доходы Курорта Красная Поляна, маркетинг и продажи", — рассказали в пресс-службе.

Фото: НАО "Красная Поляна"

Там отметили, что Перепечаева также занималась внедрением модели интегрированного курорта, руководила реализацией ряда стратегических проектов: ребрендинг курорта, перевод отелей в собственное управление, запуск программы развлечений курорта "100К".

Яна Перепечаева родилась в 1983 году. В 2004 году окончила с отличием Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по специальности "Политический менеджмент и связи с общественностью". С 2006 по 2018 годы работала в органах государственной власти, занимала руководящие посты в коммерческих организациях. В 2017 году указом президента РФ был присвоен классный чин действительного государственного советника РФ 3 класса.