Лидером по въезду в январе-марте с большим отрывом стала Украина (768,9 тыс.), на втором месте – Узбекистан (451 тыс.), на третьем – Казахстан (348,3 тыс.), далее следуют Таджикистан (333,1 тыс.), Киргизия (153,6 тыс.), Абхазия (133,8 тыс.), Армения (92,5 тыс.), Азербайджан (62,4 тыс.), Белоруссия (52,1 тыс.), замыкает первую десятку Турция (36,1 тыс.).

В первом квартале 2022 года иностранные туристы совершили 57,7 тыс. поездок в Россию. Несмотря на то, что это значительно больше, чем прошлом году, по сравнению с допандемийными показателями это в 8 раз меньше.

Первое место по туристическим поездкам в Россию заняла Куба – 9,6 тыс. гостей, это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года и вдвое больше, чем в 2019 году. На втором месте Германия (6,6 тыс. туристов). На третьем – Турция, откуда прибыли 5,6 тыс. путешественников (плюс 12,4% к первому кварталу 2021 года, минус 43% к 2019).

Далее следуют Индия (2,5 тыс.), Казахстан (2,4 тыс.), Сербия (2,3 тыс.), США (2,28 тыс.), ОАЭ (2,15 тыс.), Армения (2 тыс. человек). Замыкает первую десятку Италия – 1,8 тыс. туристов.