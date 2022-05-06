Авиасообщение будет возобновлено с 16 мая.

Как отмечает пресс-служба, это стало возможно по итогам переговоров главы Тамбовской области Максима Егорова с руководителями федеральных структур, отвечающих за возобновление авиасообщения и безопасность авиаперелётов.

Продажа билетов по указанным направлениям открыта с 6 мая.

Как сообщалось, с начала спецоперации на Украине 24 февраля текущего года "РусЛайн" неоднократно отменяла полеты по ряду направлений, в том числе, в Тамбов, в связи с закрытием Росавиацией воздушного сообщения на части территории РФ.