Стройкомпания "Казанский посад" дважды была единственным участником объявленного в конце марта аукциона на строительство нового терминала в Йошкар-Оле.

Первоначально итоги аукциона были подведены 8 апреля, однако проведение закупки обжаловало в ФАС России не принимавшее участие в аукционе ООО "Стройтрест-22".

ФАС признала обоснованной часть доводов заявителя жалобы — факт несвоевременного разъяснения заказчиком положений извещения аукциона, нарушения в части сведений о порядке выплаты авансового платежа, а также графика приемки работ. Вместе с тем регулятор не счел нарушением объединение в один лот выполнение строительных работ и поставку немонтируемого оборудования, а также выполнение проектирования объекта, обязанность подрядчика осуществить техприсоединение объекта к энергосетям, обязанность установки и обслуживания камер наблюдения на период строительных работ.

Антимонопольная служба выдала предписание об отмене протокола подведения итогов аукциона и обязала заказчика установить новый срок подачи заявок на участие в конкурентной процедуре. Стройкомпания "Казанский посад" опять стала единственным участником закупки, с ней был заключен контракт по начальной цене.

Как сообщалось, подрядчик должен до 15 ноября 2024 года построить пассажирский терминал аэропорта в соответствии с проектной документацией, утвержденной республиканским Минтрансом в декабре 2021 года. Проектную документацию терминала подготовил проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект".

Новый аэровокзал будет иметь пропускную способность 400 пассажиров в час (пропускная способность имеющегося аэровокзала — 100 пассажиров в час). Планируется строительство аэровокзала общей площадью 5,167 тыс. кв. м. На первом этаже разместятся службы организации пассажирских перевозок и авиационной безопасности, здравпункт, помещение обработки багажа вылетающих и прилетевших пассажиров, зал ожидания повышенной комфортности и другие необходимые каждому аэропорту зоны и помещения. Второй этаж предназначен для вентиляционных камер и хладоцентра.

В рамках проекта также будет оборудована привокзальная площадь с автомобильными парковками, к которой будет проложена асфальтированная двух-трехполосная дорога. Будут построены авиаперрон площадью 5080 кв. м, очистные сооружения, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция, предусмотрена установка периметрового ограждения протяженностью 231,66 м и резервуаров для противопожарного запаса воды.

На финансирование проекта направлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 643 млн рублей и предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития республики средства в объеме 832 млн рублей.

Действующее здание аэровокзала построено в 1970 году и уже не соответствует современным требованиям к подобным объектам. ВПП аэропорта Йошкар-Олы также требует реконструкции.

Аэропорт Йошкар-Олы в июле 2019 года возобновил работу после 3,5 лет простоя.

Стройкомпания "Казанский посад" работает на строительном рынке Марий Эл с 2006 года, начинала свою деятельность с кладочных работ на социально значимых объектах республики, говорится на ее сайте. Компания принимала участие в строительстве ряда общественных зданий в центре Йошкар-Олы.

Согласно отчетности, выручка ООО "Специализированный застройщик "Казанский посад" в 2021 году составила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль 102 млн рублей. В 2020 году компания заключила государственные и муниципальные контракты на 950 млн рублей, в 2021 году — на 1,1 млрд рублей, свидетельствуют данные в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Согласно ЕГРЮЛ, ООО принадлежит Екатерине Муталиевой, компанию возглавляет Руслан Муталиев.