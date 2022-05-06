"Органы местного самоуправления обеспечили людей сухой одеждой, потому что они сильно вымокли под дождем. Людям устроили чаепитие, они очень благодарны за вовремя оказанную помощь", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что туристов на автобусах доставят в город Армавир, откуда они смогут отправиться к местам проживания.

В свою очередь прокуратура Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшей ситуацией в муниципалитете создан оперативный штаб.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям организаторов туристического похода и соответствующих служб", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 мая 2022 года в Мостовском районе за помощью к спасателям обратилась незарегистрированная туристическая группа в количестве 75 человек, среди которых было 60 детей. Из-за ухудшения погоды туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области оказались заблокированными поднявшейся рекой Губс вблизи станицы Баракаевской. К месту происшествия были отправлены службы экстренного реагирования. Туристов эвакуировали, пострадавших нет.