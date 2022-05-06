Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и субботам. По понедельникам вылет из Минвод запланирован на 23:20, посадка в Алма-Ате в 06:10, вылет в обратном направлении в 07:10, прибытие в Минводы в 08:45. По субботам вылет из Минеральных Вод будет выполняться в 00:10, прибытие в Алма-Ату в 07:05, вылет в обратном направлении в 08:05, посадка в Минводах в 09:35.

Для каждого аэропорта указано местное время. Продажа билетов на рейсы уже открыта.

Ранее сообщалось, что "Азимут" с 25 апреля начал выполнять рейсы из Москвы в Нур-Султан.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.