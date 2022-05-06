Речь идет о восьми Ту-204/214, двух Ил-96 и одном Ан-124. Деньги на их восстановление будут предоставлены в виде имущественного взноса в "Ростех" для последующего взноса в капитал ОАК. Объем выделяемых средств в проекте не уточняется. Часть денег предполагается потратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по модернизации систем и агрегатов Ту-214, следует из документа.

"Ожидаемым результатом в части НИОКР станет одобрение главных изменений к сертификату типа на самолет Ту-214, обеспечивающих установку и передачу в эксплуатацию воздушных судов с установленным отечественным оборудованием и системами, не позднее 2024 года", — сказано в пояснении к проекту.

Решение о выделении субсидий принято по итогам совещания по авиации у президента Владимира Путина, которое проводилось 31 марта.

Большую часть парка самолетов российских авиакомпаний составляют американские Boeing и европейские Airbus. Санкции Запада ввели запрет на поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиатехники.

В условиях санкций РФ хочет поэтапно выйти на производство десяти пассажирских самолетов Ту-214 в год, также рассматривается серийный выпуск Ил-96, сообщал ранее вице-премьер Юрий Борисов.