"Прерванное из-за спецоперации на Украине авиасообщение со многими популярными у туристов странами, а также отложенный спрос привели к переориентации россиян на путешествия по стране. Загрузка многих объектов размещения на майские праздники выросла в среднем на 10% по сравнению с 2019 годом, а дорогие гостиницы смогли похвастаться и ростом доходов", — рассказала она.

Как отметила Тюрина, в среднем стоимость размещения в гостиницах Петербурга выросла на 20-30% по сравнению с 2019 годом.

"Между тем, расходы на коммунальные платежи, зарплаты, налоги выросли. И чтобы отельеры могли получить ту же прибыль, цены нужно поднять в два раза", — уточнила она.

Как пояснила Тюрина, и дорогие, и дешевые гостиницы на майские праздники бронировали в основном россияне: львиную долю из них составили москвичи и жители прилегающих областей центра России. По словам отельеров, были и единичные брони от гостей из США, Турции, стран Европы и Африки.