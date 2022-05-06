"После майских праздников мы планируем закладку камня вокзала этого речного порта, пассажирского вокзала. Он будет сделан в стиле "сталинский ампир". Мы хотим сделать это началом туристических маршрутов по Волге", — сказал Руденя.

Он также сообщил, что новый вокзал будет введен в эксплуатацию к началу туристического сезона в 2024 году и сюда смогут заходить все виды и типы судов.

Как сообщалось, речной порт I категории в Завидово будет включать три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 тыс. человек. Вне периода навигации порт сможет принимать на зимнее хранение круизные, экскурсионные и прогулочные суда.

Проект предусматривает строительство здания речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов.

На территории ОЭЗ "Завидово" к 2025 году планируется создать многофункциональный всесезонный комплекс отдыха, включающий в себя крупнейший в европейской части России аквапарк, горнолыжный склон, кафе и рестораны, отели, конгресс-центр и другие объекты. Их ввод позволит создать более 900 новых рабочих мест.