"Памятный обелиск установлен в сквере возле мемориала воинам Великой Отечественной войны. На нем высечены имена 70 женщин-рыбачек — тружениц тыла", — сказала Мушинская.

Монумент изготовлен и установлен при поддержке Фонда президентских грантов и местных жителей, добавила директор музея.

Мушинская отметила, что планируется установить второй обелиск с именами рыбачек-тружениц тыла, собрана информация еще о 60 женщинах.

В Хужирском краеведческом музее отмечают, что женщины, занимавшиеся промыслом рыбы для обеспечения фронта продовольствием, трудились в тяжелых условиях. Работали с ними и дети с 10-летнего возраста.

"Трудились в тяжелых условиях: без специальной одежды и обуви ловили и обрабатывали рыбу, тянули невод, стоя по пояс в ледяной воде, чинили сети, зимой жили в палатках в ледовых городках; вручную заготавливали дрова и выламывали лед. А по ночам, после тяжелого рабочего дня, вязали носки и рукавицы, шили кисеты и носовые платки для солдат", — сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

Помимо памятного монумента при поддержке Фонда президентских грантов создан фильм "Женщины — труженицы тыла".