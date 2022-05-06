Авиаперевозчик прогнозирует чистую прибыль на уровне 45 млрд иен ($345 млн). При этом аналитики оценивают ее в среднем в 10,2 млрд иен, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем в январе-марте JAL получила более значительный, чем прогнозировалось, убыток в размере 49,2 млрд иен.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на этой неделе заявил, что в следующем месяце планируется ослабление антиковидных ограничений для путешественников.

JAL ожидает, что в следующем году спрос на перелеты внутри страны достигнет примерно 90% от допандемийного уровня, на международные поездки — 45%.